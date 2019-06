Calcio | Gigi Simoni in terapia intensiva | le sue condizioni sarebbero gravi

oasport

(Di sabato 22 giugno 2019), all’anagrafe Luigi, ha da poco compiuto 80 anni: prima calciatore e poi allenatore, ha il merito di aver conquistato in carriera ben sette promozioni in Serie A. Si è diffusa oggi a notizia del suo ricovero in Ospedale a Pisa, dove, secondo quanto scritto da gazzetta.it, sarebbe in. In seguito ad un malore, l’ex tecnico dell’Inter nella stagione del famoso rigore non concesso per fallo Mark Iuliano su Ronaldo, è stato trasportato al nosocomio pisano dove le sueora, il condizionale è d’obbligo, critiche. Al suo fianco citutti i parenti più stretti. Il quadro clinico sembra essere complicato. Ancora nulla trapela dai medici, né è stato precisato il tipo di malore che ha colpito, definito soltanto come grave, così come purtroppo sembra siano anche le sue. Si attendono aggiornamenti ...

Eurosport_IT : Forza, Gigi Simoni! ???? - TgLa7 : Calcio: malore per ex allenatore Gigi Simoni, è grave. 80 anni, è ricoverato all'ospedale Cisanello di Pisa - Agenzia_Ansa : Malore per l'ex allenatore di #Genoa e #Inter #GigiSimoni, è grave -