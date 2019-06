Tribunale Catania archivia su SeaWatch

"La nave della ong straniera è entrata in Italia in maniera unilaterale e senza le necessarie autorizzazioni della Guardia costiera". E' questa la motivazione deldei ministri diche ha disposto l'zione per Conte, Salvini, Di Maio e Toninelli per il casodel gennaio scorso. I giudici sottolineano la differenza con il caso della Diciotti che era una nave militare italiana.Per quella vicenda fu chiesta l'autorizzazione a procedere contro Salvini, negata dal Senato.(Di venerdì 21 giugno 2019)