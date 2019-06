Summertime | Netflix ricicla Tre Metri Sopra il Cielo – Cast e trama

davidemaggio

(Di venerdì 21 giugno 2019)Sono cominciate, nei giorni scorsi a Ravenna, le riprese di, la nuova serie, prodotta da Cattleya, liberamente ispirata a Treil, l’opera letteraria di Federico Moccia, già in passato riadattata (in maniera più fedele) dal cinema con Riccardo Scamarcio e Katy Saunders. Accantonati Babi e Step, stavolta saranno al centro della scena la ribelle Summer (Coco Rebecca Edogamhe), desiderosa da sempre di staccarsi dalla sua famiglia – di cui è il collante – e con la grande capacità di non omologarsi mai alla massa, ed Ale (Ludovico Tersigni, già neldi Skam Italia), un ex campione di moto deciso a riprendere in mano la sua vita. Colggiungere della stagione estiva, i due verranno travolti da un grande amore e le loro vacanze sulla costa adriatica si tramuteranno in un viaggio che li porterà lontano da quello che erano ...

NetflixIT : Loro sono Summer, Ale, Dario, Sofia, Edo e Blu e saranno i protagonisti della nuova serie originale Netflix… - infoitcultura : Tre metri sopra il cielo diventa una serie Netflix: arriva Summertime - _Denise07 : RT @NetflixIT: Loro sono Summer, Ale, Dario, Sofia, Edo e Blu e saranno i protagonisti della nuova serie originale Netflix #Summertime ispi… -