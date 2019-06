Merkel:su nomine troveremo un accordo

"No, no.Ci rispettiamo". Lo ha detto la cancelliera tedesca,,in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo rispondendo a una domanda sulle divergenze con il presidente francese, Macron. "Non prenderò una decisione contro la Francia. E non credo che la Francia prenderà una decisione contro la Germania. Dunque ora ci metteremo d'".Si apprende intanto che la cabcelliera potrebbe chiedere un passo indietro al candidato del Ppe Weber. Poi ha raccontato di aver parlato con Conte,ma non di procedura d'infrazione.(Di venerdì 21 giugno 2019)