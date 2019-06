Matteo Salvini Nobel per la Pace? Claudio Durigon | Perché può vincerlo | il

Belve (Nove) - Massimo Giletti : “La strategia di Matteo Salvini? E’ chiara - avere un nemico a settimana” : “Io ritengo che la politica debba rimanere fuori con gli attacchi però la strategia di Salvini è evidente, cioè avere un nemico a settimana e fino a oggi l’ha pagato molto. Per me dovresti dar più spazio a chi la pensa contro di te proprio per mantenere viva l’idea del cambiamento”. Risponde così Massimo Giletti, unico uomo della terza stagione di ‘Belve’, il programma di Francesca Fagnani in onda venerdì 21 giugno sul ...

Denunciati due militanti di Forza Nuova per l’aggressione al comizio di Matteo Salvini a Cremona : Due militanti del partito di destra radicale Forza Nuova sono stati Denunciati per aver aggredito, durante il comizio di Matteo Salvini a Cremona, il giovane che aveva alzato al cielo un drappo con su scritto "ama il prossimo tuo". Infatti il ragazzo era stato prima insultato verbalmente e poi picchiato fisicamente da 3 persone.Continua a leggere

Matteo Salvini minaccia : 'Taglio tasse o saluto e me ne vado' : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini è pronto a dimettersi. Il leader del Carroccio, tornato più agguerrito e deciso che mai dal suo breve viaggio negli States, ha tuonato: "Se non abbassiamo le tasse sono pronto a lasciare". Il Vicepremier vuole un taglio da 10 miliardi di euro: "In Italia - ha spiegato intervistato dal Corriere della Sera - serve una riforma fiscale coraggiosa. E' l'unico modo possibile per rianimare l'economia ed è mio ...

Sea Watch - Matteo Salvini scrive una lettera a Giuseppe Conte : "Adesso intervenga l'Olanda" : I porti restano chiusi e Matteo Salvini ha scritto al premier Giuseppe Conte per ribadire la sua politica sull'immigrazione e sollecitare una "energica nuova iniziativa di sensibilizzazione" nei confronti dei Paesi Bassi, visto che la Sea Watch 3 batte bandiera olandese: "Caro Giuseppe, si tratta di

Mara Carfagna si prende Forza Italia : "Non saremo mai la stampella di Matteo Salvini. E Berlusconi..." : «Esplosione? È una parola eccessiva. Non stava esplodendo niente. C' era bisogno di avviare un processo di rinnovamento del partito, non solo formale: Berlusconi ne era consapevole da tempo ed ha agito nel modo migliore. Aprendo una fase nuova, partecipata e condivisa». Per Mara Carfagna, vicepresid

La minaccia di Matteo Salvini : “Se non tagliamo le tasse saluto il governo e me ne vado” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha spiegato al Corriere che "anche l'Italia ha bisogno di un approccio di politica economica" come quello americano. Per questo il leader della Lega ha detto di sentirsi "in dovere" di fare una "riforma fiscale coraggiosa". Poi, ha spiegato Salvini, "se non dovessero farmela fare, io saluto e me ne vado".Continua a leggere

Matteo Salvini - bordata ad Alessandro Di Battista : "Chiacchierone - lui va a spasso noi lavoriamo" : Matteo Salvini non solo dice di voler abbassare le tasse "altrimenti saluto tutti e lascio il governo" minacciando l'Europa e gli stessi ministri che ostacolano la flat tax ma tira anche una bordata al grillino Alessandro Di Battista: "Il fatto che io oggi sia qui, al lavoro, è la migliore risposta

Matteo Salvini : "Giù le tasse o saluto tutti e lascio il governo. Servono dieci miliardi" : All'Italia serve una riforma fiscale coraggiosa. "Se non me la dovessero far fare, io saluto e me ne vado". Matteo Salvini è pronto a lasciare il governo se non gli faranno abbassare le tasse, dice al Corriere della Sera: "Solo così si rianima l'economia, non è quello che vogliono i liberali? Basta

Matteo Salvini è stato candidato al Nobel per la Pace : Secondo Beatrix von Storch - esponente del partito populista di destra tedesco AfD - Salvini "ha condotto una politica...

Per l'Afd Matteo Salvini dovrebbe essere candidato al Premio Nobel per la pace : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini dovrebbe essere candidato al Premio Nobel per la pace. La proposta, che sa di provocazione, è stata lanciata durante un'intervista Rai dalla deputata tedesca Beatrix von Storch, vicecapogruppo del partito di estrema destra Alternative fuer Deutschland (Afd). "Il vice premier italiano ha dato un grande contributo alla stabilità e alla sicurezza dell'Europa" ha spiegato. La proposta La deputata Beatrix von ...

Matteo Salvini "premio Nobel per la pace" : la clamorosa candidatura arriva dalla Germania : La vice capogruppo di Alternative fur Deutschland (Afd) al Bundestag, Beatrix von Storch, ha candidato Matteo Salvini al premio Nobel per la Pace. “Come ministro dell’Interno italiano ha dato un grande contributo alla sicurezza e alla stabilità dell’Europa”, sostiene la politica tedesca in una nota.

Un'altra Ong tedesca provoca Salvini e chiama la barca Matteo S. : Costanza Tosi La Lifeline provoca il ministro dell'Interno, naviga verso la Libia e minaccia: "Pronti a soccorrere i migranti". E danno alla barca il nome Matteo S. Le Ong tedesche sfidano Matteo Salvini. A provocare il ministro dell’Interno questa volta è la Mission Lifeline. Da tre giorni è tornata a pattugliare il Mediterraneo con una barca a vela che porta il nome del ministro: Matteo S. Una vera provocazione contro l’uomo dei ...

Lega - il nome cambia ancora : Roberto Calderoli e Matteo Salvini - mossa coordinata "anti-pm" : La Lega cambia nome ma non identità. Il Carroccio - fa sapere Il Fatto Quotidiano - cambierà nome e diventerà la Lega per Salvini premier. A coordinare il lavoro del comitato per la revisione dello Statuto ci pensa Roberto Calderoli. L'ex ministro nel governo Berlusconi si è insediato in via Belleri