agi

(Di venerdì 21 giugno 2019) Più di un'ora davanti ad una birra con Emmanuel Macron. Quasi un'altra ora con Angela Merkel. Nell'albergo dove alloggiano ain occasione delle riunioni del Consiglio europeo sia il presidente francese che la Cancelliera, ieri notte il premier Giuseppeha potuto condurre in modo informale la partita per cercare di fermare la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per disavanzo eccessivo. E trattare con Francia e Germania il tema delle nomine. Ampi sorrisi, anche grazie alla cordialità del primo ministro lussemburghese Xavier Bettel, e possibilità di confrontarsi liberamente. "È chiaro - ha argomentato- che in un vertice a 28, nonostante avessimo i dispositivi elettronici bloccati e fossimo isolati, si ha un po' di pudore e di prudenza a parlare esplicitamente di nomi quando non siamo ancora in una fase finale. Nessuno vuole bruciare un ...

simonabonafe : I Paesi Visegrad, amici di Salvini, non solo non ci aiuteranno con la redistribuzione dei migranti, non solo non sa… - poliziadistato : 45.558 persone identificate 40 arrestate e 332 indagate è il bilancio dei controlli della #PoliziaFerroviaria nelle… - fisco24_info : Il bilancio dei due giorni di Conte a Bruxelles: Più di un'ora davanti ad una birra con Emmanuel Macron. Quasi un'a… -