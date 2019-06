Governo | Salvini | “Evitare la procedura | ma non a ogni costo” Di Maio | “Non si tagliano

Staccare la spina al Governo? Leghisti confusi da Salvini : Secondo l'ultimo sondaggio dell'Istituto Demopolis gli elettori di Salvini sono spaccati in due e solo per metà sono...

Matteo Salvini - fonti del M5s : "Basta minacce - se vuole la crisi di Governo lo dica" : C'è aria di crisi nel governo, dopo le parole di Matteo Salvini - "se non si abbassano le tasse saluto tutti" - il Movimento 5 stelle è in fibrillazione. Alcune fonti grilline rivelano all'Adnkronos: "La Lega e Salvini se la prendano con i banchieri e i burocrati di Bruxelles invece di minacciare se

Governo - Travaglio : “Di Battista propone deroga secondo mandato? Così libera M5s dal ricatto di Salvini” : “La regola dei due mandati? Era uno strumento nelle mani di Matteo Salvini per ricattare il M5s. Con la proposta di Alessandro Di Battista le cose cambierebbero”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Otto e Mezzo (La7), a proposito delle dichiarazioni rese dall’ex deputato M5s Alessandro Di Battista nella stessa trasmissione: se il Governo dovesse cadere prima del 15 luglio e ...

Salvini dà un improvviso ultimatum : 'Giù le tasse o lascio il Governo' : A lungo in molti avevano sospettato che Salvini fosse alla ricerca di un pretesto per far cadere il governo prima di luglio (così da poter andare al voto a settembre) e adesso questa ipotesi sembra improvvisamente molto più realistica. Il Ministro dell'Interno, infatti, di ritorno dal suo viaggio negli Usa, ha annunciato che o si attuerà una riforma coraggiosa "in stile Trump" sul fisco, con un taglio di circa 10 miliardi di euro, altrimenti ...

La minaccia di Matteo Salvini : “Se non tagliamo le tasse saluto il Governo e me ne vado” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha spiegato al Corriere che "anche l'Italia ha bisogno di un approccio di politica economica" come quello americano. Per questo il leader della Lega ha detto di sentirsi "in dovere" di fare una "riforma fiscale coraggiosa". Poi, ha spiegato Salvini, "se non dovessero farmela fare, io saluto e me ne vado".Continua a leggere

Di Maio : "Che cosa ha fatto Salvini per il Sud? Un Governo con il M5S" : Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio questa mattina è stato ospite, per una ventina di minuti, della trasmissione Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss, con Pippo Pelo e Adriana. È stata un'intervista un po' difesa dalle solite, tra il serio e il faceto, in cui il leader del MoVimento 5 Stelle ha interagito con i conduttori sugli argomenti più disparati, dai rapporti con Matteo Salvini fino alla fidanzata e ...

Matteo Salvini : "Giù le tasse o saluto tutti e lascio il Governo. Servono dieci miliardi" : All'Italia serve una riforma fiscale coraggiosa. "Se non me la dovessero far fare, io saluto e me ne vado". Matteo Salvini è pronto a lasciare il governo se non gli faranno abbassare le tasse, dice al Corriere della Sera: "Solo così si rianima l'economia, non è quello che vogliono i liberali? Basta

Governo - Salvini : giù le tasse o lascio : 7.38 "Abbassiamo le tasse per 10 mld altrimenti sono anche disposto a lasciare". Così il vicepremier Salvini parla sul Corsera della necessità di riformare il fisco per rilanciare l'economia: "non è quello che vogliono i liberali?". "Per il 2019, se è vero come è vero che lo Stato spende di meno e incassa di più, possiamo utilizzare quella cifra per abbattere il debito", ma "basta con lo strozzare la crescita", afferma Salvini: "Taglieremo le ...

Trivelle - associazioni : “Dismissione impianti bloccata - Governo mantenga promesse. Salvini? No-Triv solo al referendum” : Il piano di dismissione di 34 piattaforme offshore? Dopo due anni di confronto, se ne sono ormai perse le tracce, da tempo chiuso nei cassetti del ministero dello Sviluppo economico. A denunciarlo nel corso di un presidio di fronte al Mise a Roma le associazione ambientaliste Greenpeace, Legambiente e Wwf, rendendolo pubblico: “Nell’incapacità dei ministeri competenti, ci assumiamo la responsabilità di tirare fuori le carte di un ...

Maria Elena Boschi - delazione su Barbara Lezzi : "Ma Matteo Salvini lo sa?" - semina zizzania al Governo : A seminare zizzania in un governo dove già - e da tempo - la tensione è alle stelle, ecco che ci pensa anche Maria Elena Boschi. Si parla di Autonomia, uno dei temi più cari alla Lega e a Matteo Salvini, ora in cima alle priorità del Carroccio. E, su Twitter, la Boschi commenta: "La ministra Barbara

Otto e mezzo - Alessandro Di Battista : "Matteo Salvini ci provoca sempre - se fa cadere il Governo fatti suoi" : Alessandro Di Battista, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, oltre ad annunciare la sua ricandidatura, parlando della tenuta del governo giallo-verde, non ha perso occasione per attaccare Matteo Salvini:"Ho la sensazione che Salvini stia provocando costantemente il Movimento 5 Stelle per t

Salvini : 'Il Governo dura se passa la flat tax' : 'Prima di poter garantire ai cittadini italiani un salario minimo dobbiamo provvedere a tagliare le tasse. Se non diminuisce la pressione fiscale, soprattutto verso le grandi imprese e le industrie, non ci saranno mai risorse economica da re-distribuire'. A ribadire il tema della cosiddetta 'flat tax' come una priorità di questo Governo è stato il leader della Lega, nonché Ministro degli Interni e vice-premier dell'Esecutivo guidato da Giuseppe ...

Salvini insiste su flat tax ma nel Governo è scontro su coperture : Durante la riunione del gruppo M5s al Senato in molti hanno sostenuto la tesi che occorra rilanciare l'agenda del Movimento: "e' sbagliato tentennare", il 'refrain'. Ma allo stesso tempo i pentastellati attendono di capire le mosse di Salvini, dal post-Europee l'obiettivo e' sempre stato quello di non dare pretesti all'alleato di governo per rompere. Tuttavia il passaggio decisivo per il proseguo della legislatura e' quello legato alla prossima ...