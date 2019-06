Gay Pride Bologna 2019 | orari | programma e percorso del corteo

Gay Pride : perché anche le famiglie tradizionali dovrebbero partecipare : Nel cinquantesimo anniversario di Stonewall, nel mese dell'Orgoglio LGBT, ovunque si manifesta per il diritto alla libertà. Ed è per questo che anche le famiglie, cosiddette, "tradizionali" dovrebbero sfilare con orgoglio. Così capita di rispondere alle domande dei piccoli che mettono in crisi i grandi.Continua a leggere

Troppe polemiche su Gay Pride - Balivo non sarà madrina della manifestazione : "La "madrina" di un Pride deve essere un fattore unificante" e "poiche' il Pride deve essere un momento di unita' e uno spazio in cui tutti e tutte con le proprie differenze possano riconoscersi, abbiamo preso la decisione in accordo con Caterina Balivo di fare un passo indietro": cosi' gli organizzatori del Milano Pride hanno annunciato su Facebook che non sara' piu' Caterina Balivo la madrina della manifestazione. In molti sui social hanno ...

Non ho chiesto io gli 8mila euro al Gay Pride! Marco Carta replica alla Lucarelli : Il cantante di "Necessità lunatica" ha rilasciato la sua verità, dopo la notizia secondo cui avrebbe richiesto 8mila euro di cachet per esibirsi al Gay Pride di Modena. Recentemente la giudice speciale di "Ballando con le stelle", Selvaggia Lucarelli, ha riportato sul Fatto Quotidiano l'indiscrezione secondo cui Marco Carta avrebbe richiesto un cachet di 8mila euro, per esibirsi in occasione del Gay Pride di Modena.-- “Il primo ...

Gay Pride Cagliari - polizia municipale chiede 7500 euro agli organizzatori per pagare le ore di servizio al corteo : A Cagliari per fare il Pride bisogna pagare. A denunciare il fatto sono gli organizzatori dell’evento che, in un comunicato, spiegano di dover pagare 7540 euro per avere l’autorizzazione a svolgere il corteo. La comunicazione del costo aggiuntivo è arrivata dalla polizia municipale della città e il costo sarebbe relativo alle spese di ore di servizio del personale del corpo. “Per la prima volta in occasione del Sardegna Pride ...

Caterina Balivo non sarà la madrina del Gay Pride : Passo indietro degli organizzatori del Pride: "È chiaro che la nostra scelta, di cui ci assumiamo la responsabilità, ha suscitato molte perplessità e polemiche". Caterina Balivo non sarà più la madrina del Milano Pride 2019. Lo ha dichiarato lo stesso comitato organizzatore. Dopo aver annunciato pochi giorni fa che sarebbe stata proprio la conduttrice a calcare il palco di Porta Venezia, ora arriva il dietro front.-- "È chiaro ...

Caterina Balivo - la battuta su Ricky Martin le costa l'assedio del mondo Gay : addio Milano Pride : Una vendetta gay bella e buona. Caterina Balivo doveva essere madrina del Milano Pride, ma non se ne farà nulla. La conduttrice televisiva, che doveva fare da madrina alla tradizionale parata dell'orgoglio Lgbt in programma per il 29 giugno, è infatti stata accantonata a seguito della polemica esplo

Marco Carta risponde alle accuse del Gay Pride di Modena (e l'organizzatore replica) : Marco Carta ha chiesto davvero 8mila euro per partecipare al Gay Pride di Modena? Sì, secondo l'organizzatore. No, per il cantante. "Quando è uscito il primo articolo ho pensato fosse una fake news, stavo per fare un tweet ma prima ho voluto chiamato il mio manager. Ancor prima che il Modena Pride chiedesse la mia collaborazione, avevo preso accordi con Morena Rampolla per il Pride di Matera in maniera gratuita. Il mio manager mi ha riferito ...

Marco Carta rifiutato dal Gay Pride. Lucarelli : "Ha chiesto 8mila euro di cachet" - : Serena Granato Selvaggia Lucarelli parla del Gay Pride di Modena e spiega perché alla fine non c'era Marco Carta Marco Carta continua a far parlare di sé, dopo essere stato rinviato a giudizio in vista del processo che si terrà a settembre, per l'accusa di "furto aggravato" ai danni de "La Rinascente". Questa volta, il cantante e vincitore di Amici di Maria De Filippi è finito al centro del gossip per via di alcune indiscrezioni ...

I migliaia al Gay Pride per il centro di Torino : sindaca e Luxuria in prima fila : Appendino: sui diritti la città non fa passi indietro. Spero che il prossimo anno la Regione non cambi idea

Marco Carta - quanto ha chiesto per cantare al Gay Pride di Modena. La cifra troppo alta rifiutata dagli organizzatori : Marco Carta avrebbe dovuto cantare al Gay Pride di Modena ma due settimane fa Matteo Giorgi, uno degli organizzatori, ha rivelato il sorgere di problemi con lo staff del cantante. Il...

In migliaia al Gay Pride di Tel Aviv - una festa sul lungomare : L'articolo In migliaia al Gay Pride di Tel Aviv, una festa sul lungomare proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Gay Pride : perché - in un’epoca cupa e brutta come questa - la comunicazione non è efficace : Il Gay Pride di Roma ha segnato i 25 anni di rivendicazioni di piazza sul fronte dei diritti gay. Una ricorrenza che cade in un clima di ostilità e resistenze non nuove, ma emerse con particolare forza: basti pensare alle spinte reazionarie radicali che hanno trovato voce a margine del Congresso Mondiale della Famiglia del marzo scorso. Un esempio, la congregazione Christus Rex, secondo la quale “la sodomia è un delitto paragonabile ...

Gay Pride Roma - Eva Grimaldi e Imma Battaglia contro Salvini : 'Fattene una ragione' : Ieri, sabato 8 giugno, a Roma si è tenuta la venticinquesima edizione del Gay Pride. Una tra le più grandi manifestazioni al mondo volta a difendere i diritti di tutti gli omosessuali. A questo evento hanno partecipato oltre 700 mila persone. Tra questi, ovviamente, non potevano mancare volti molto famosi come ad esempio l'attrice Eva Grimaldi, in compagnia della nuova consorte Imma Battaglia, Vladimir Luxuria, Asia Argento e tanti altri. ...