Csm | Mattarella | «Oggi si volta pagina | quadro sconcertante e inaccettabile»

ilmattino

(Di venerdì 21 giugno 2019) «sinella vita del Csm». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, al plenum del Csm. Il Plenum del Csm, presieduto dal presidente delle Repubblica,...

Quirinale : #CSM, #Mattarella:La giustizia è amministrata in nome del popolo italiano e in base alla Costituzione e alla legge:… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella presiede la plenaria straordinaria del #CSM - Quirinale : #CSM,#Mattarella: Quanto avvenuto ha prodotto conseguenze gravemente negative per il prestigio e per l’autorevolezz… -