Ciclocross | Tempier difende il primato in classifica nell’ultima tappa di Internazionali

Ciclocross - tutto pronto per la seconda tappa di CdM : Tempier va a caccia del podio a Nove Mesto : Il francese scalda i muscoli per la seconda prova, in programma dal 24 al 26 maggio in Repubblica Ceca. In gara anche i compagni di squadra Colledani e Teocchi A pochi giorni dal debutto stagionale di Coppa del Mondo ad Albstadt, gli atleti del Team Bianchi Countervail scaldano i muscoli per la seconda prova della Coppa del Mondo XCO, in programma da venerdì 24 a domenica 26 maggio a Nove Mesto na Morave (Repubblica Ceca). Gli ...