Bimbo annegato a Mirabilandia! Omicidio colposo, mamma indagata (Di venerdì 21 giugno 2019) Il piccolo di 4 anni sarebbe stato attratto da un'animazione. È indagata la mamma, per la morte di Edoardo Bassani, il Bimbo di 4 anni annegato alle piscine di Mirabeach, all'interno di Mirabilandia, mercoledì pomeriggio, attorno alle 16. È a piede libero e deve rispondere di Omicidio colposo in cooperazione. Inizialmente era stata sentita come testimone, accompagnata dall'avvocato Francesco Furnari. Ma l'audizione è stata interrotta alla luce degli eventuali profili penali che stavano emergendo e in questi giorni verranno avvisate altre persone, già inquadrate dalle indagini della procura.



Edoardo era di Castrocaro Terme, il paese di Forlì-Cesena noto per il festival che sta rinascendo in queste settimane, ma non ha fatto in tempo a vederlo. Per capire cosa abbia causato la morte, si attende l'analisi dei filmati delle due telecamere di sicurezza che puntano sulla zona dell'incidente. La magistratura li ha acquisiti e comprendono gli ultimi istanti di vita del Bimbo. Il piccolo era accompagnato dalla mamma, si trovava in una piscina per bimbi vicino a uno scivolo. «Stai fermo qui, aspettami un po'», gli ha detto.

Lì qualcosa è scattata nella mente del piccolo, probabilmente è stato attirato da un'animazione in corso: ha raggiunto lo specchio d'acqua profondo appena un metro e dieci e si è tuffato oppure è caduto. Un bagnino l'ha notato a faccia in giù e ha dato l'allarme, sono arrivati il medico del presidio interno di Mirabilandia, poi il 118 con l'ambulanza e l'elicottero. Rianimazione impossibile. Edoardo è morto durante il trasporto all'ospedale di Ravenna.



Ieri la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in cooperazione e il procuratore di Ravenna Alessandro Mancini è intervenuto sul posto dopo la tragedia e ha affidato l'inchiesta al pm Daniele Barberini. «Gli accertamenti preliminari - spiega il procuratore capo - verificheranno eventuali negligenze o imprudenze di chi era preposto alla vigilanza del piccolo». Sarà disposta l'autopsia e i filmati delle telecamere presenti sulla zona contribuiranno alla ricostruzione dell'esatta dinamica.



Sono al lavoro anche i tecnici della medicina del lavoro dell'Ausl, per accertare le condizioni di sicurezza di Mirabeach, l'area delle piscine del parco cult, ma il punto in cui è successa la tragedia è considerato fra i più sicuri per i bimbi. A Mirabilandia un incidente mortale avvenne nell'agosto del 2008 quando un 28enne di origine maghrebina scavalcò la recinzione di sicurezza di uno dei giochi della struttura, il Katun, e venne investito dal trenino che sopraggiungeva. La proprietà è spagnola, la Parkes reunidos e ha varie strutture in giro per l'Europa, l'unico in Italia è Mirabilandia: «Ci stringiamo alla famiglia nel dolore - sottolinea la dirigenza in una nota - e collaboriamo all'indagine». Andrea Bassani, il padre di Edoardo, ha un'impresa di recupero rottami, di cui è titolare il nonno Vanni. È a Pieve Salutare, frazione di poche centinaia di abitanti, fra i 6mila di Castrocaro.