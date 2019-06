Adidas | entro il 2024 tutto il poliestere utilizzato arriverà dalla plastica recuperata

gqitalia

(Di venerdì 21 giugno 2019) La collaborazione trae l'organizzazione Parley for the Oceans sembra proseguire davvero a gonfie vele. Dopo i 5 milioni di paia di sneaker prodotte lo scorso anno utilizzandoraccolta dalle acque dei mari, il marchio sportivo ha deciso per questo 2019 di spostare ulteriormente in avanti il proprio obiettivo:la fine di dicembre, infatti, le scarpe realizzate in questa modalità amica dell'ambiente saranno ben 11 milioni. Quello dellapresente nei mari e negli oceani, d'altronde è un problema sempre più rilevante a livello internazionale. Le bottigliette e gli oggetti raccolti da Parley for the Oceans in luoghi magici – e per questo ancora più danneggiati dall'inquinamento delle acque – come per esempio le Maldive vengono puliti, trattati e trasformati in filato, cheutilizza poi per produrre la ...

