Torino | incidente in cortile | mamma investe la figlia con l' auto e la uccide

Rider - a Bologna l’incidente che costa la vita al 51enne Mario : postino di giorno e fatTorino nel weekend : Era costretto a fare un secondo lavoro, come lo sono in molti nell’era del precariato e degli stipendi troppo bassi rispetto al costo della vita. postino durante la settimana, fattorino nei weekend. Alla fine, per riuscire a mettere insieme uno stipendio adeguato, tante ore passate su uno scooter, per portare a domicilio una raccomandata o una pizza, ma sempre in pericolo nel traffico di Bologna. Ed è sulla strada, mentre tornava alla base dopo ...

Fa un incidente in moTorino e ha un’erezione di quarto grado per nove giorni. Il caso studiato dalla rivista scientifica : “La causa? I lividi causati dalla caduta” : FQ Magazine Marco Carta, parla l’addetto alla sicurezza della Rinascente: “Ecco come sono andate le cose” un’erezione del pene durata nove giorni a causa di un incidente in motorino. Il caso di un 35enne britannico di Southampton è stato analizzato dalla rivista medico-scientifica Cases Report in Urology ed è rimbalzata su tutti i ...

Ustioni terribili dopo l'incidente in Senegal : bimba salvata dai medici a Torino : La piccola è stata operata dalle equipe mediche degli ospedali Regina Margherita e Cto: ha recuperato la possibilità di...

Torino : bimba di un anno e mezzo muore in un incidente - il papà indagato per omicidio stradale : E' morta dopo 17 giorni di agonia Alessia Tufano, un anno e mezzo, residente ad Avigliana. La bambina era rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre viaggiava con il padre sulla strada ...