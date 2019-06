SKY – L’arrivo di James Rodriguez non esclude Lozano | il Napoli ci prova E su Manolas…

forzazzurri

(Di giovedì 20 giugno 2019) SKY – L’arrivo dinon: ilci. E su Manolas… SKY – L’arrivo dinon: ilci. E su Manolas… Grandi manovre in casadove il calciomercato è entrato decisamente nel vivo. Sembra ormai ad un passo, infatti, l’ arrivo di, ma non solo, per il club azzurro lavora senza soste per portare anche Manolas eall’ ombra del Vesuvio. Ne parla il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul suo sito internet. “Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, ha ribadito e confermato a Radio Kiss Kiss gli obiettivi del mercato azzurro, da, passando per Manolas. Per il primo, gli ulteriori contatti tra le parti di oggi sono serviti a limare ancora di più le cifre dell’operazione e ilspera di ...

Nerazzurrit : Sky - Virtus Entella, vicino l'arrivo di Federico Valietti - FcInterNewsit : Sky - Virtus Entella, vicino l'arrivo di Federico Valietti - infoitsport : Sky - La Sampdoria mette nel mirino Simone Verdi con l'arrivo di Eusebio Di Francesco -