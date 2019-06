Scoperto in Corsica il gatto volpe | potrebbe essere una nuova specie

wired

(Di giovedì 20 giugno 2019) C’erano una volta ile la, i due famosi animali immaginari nel romanzo di Pinocchio di Carlo Collodi, ripresi più volte dalla letteratura e dal cinema. Oggi questi due personaggi di fantasiaro in qualche modo esistere davvero. O meglio, nella vegetazione della foresta delladel nord è appena statounselvatico che possiede tratti sia delche della. E che, per questo,appartenere a una, chiamata dagli specialisti– o meglio Ghjattuin lingua corsa. A darne notizia è l’agenzia di stampa francese Afp, che pubblica sulla sua pagina le foto dell’animale, simile a untigrato con sfumature di colore rossastro. Qui l’immagine del nuovo esemplare.’s ‘cat-fox’: On the trail of what may be a newshttps://t.co/NbCjIcSGez ...

