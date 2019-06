Pressione alta | negli under 65 le soglie di intervento per ipertensione sono più alte

Rimedi naturali per abbassare la Pressione alta : I Rimedi naturali per abbassare la pressione alta sono diversi. Si tratta di cibi che possono essere inseriti nella dieta di ogni giorno.

Dieta per Pressione alta : ecco cosa mangiare : La Dieta per la pressione alta prevede il consumo di alcuni alimenti semplici. La pressione alta o ipertensione è un problema che riguarda

Pressione alta : cause - conseguenze e come intervenire. I consigli dello specialista : La Pressione alta può avere conseguenze gravi, come infarto e ictus. Per questo non va sottovalutata. Abbiamo chiesto quindi al Prof. Gianfranco Parati, Direttore scientifico, IRCCS Istituto Auxologico Italiano, Professore Ordinario di Medicina Cardiovascolare, Università di Milano-Bicocca, di spiegarci quali sono le cause che provocano l’ipertensione, i campanelli d’allarme da non trascurare e lo stile di vita da seguire per ...

Colesterolo e Pressione alta : il sonno irregolare aumenta il rischio : La qualità e la durata del sonno sono fondamentali per la salute umana a qualsiasi età. A confermarlo per l’ennesima volta ci ha pensato uno studio condotto presso il Brigham and Women’s Hospital di Boston. La ricerca in questione, che ha preso in esame la situazione di oltre 2000 pazienti di ambo i sessi e di età compresa tra i 45 e gli 84 anni, ha indagato ulteriormente il rapporto, approfondito da diversi altri studi, tra il sonno ...

Ipertensione - la Pressione alta non sempre è un problema : i valori sono spesso sopravvalutati : E’ in atto una piccola rivoluzione per la salute degli anziani, che potrebbe garantire loro maggiore benessere, soprattutto in estate. Una soglia di 150 di pressione massima negli over 65 e di 160 negli ultraottantenni è accettabile, soprattutto se si tratta di anziani fragili. A volte le pillole per la pressione non servono, soprattutto quando si ha una certa età: l’Ipertensione fa male ma puntare a valori ‘normali’ in ...

Ipertensione : gli alimenti da evitare e quelli consigliati per combattere la Pressione alta : L’Ipertensione è una delle patologie più diffuse, spesso determinato da uno stile di vita errato. Chi ne soffre si ritrova ad avere la pressione del sangue nelle arterie elevata, con un conseguente aumento del lavoro del cuore. Quest’ultimo infatti, tra un battito e l’alto compie un lavoro di movimento che prevede una fase di contrazione e una di rilassamento. Normalmente la pressione arteriosa si misura dunque tenendo in ...

Colesterolo e Pressione alta : i benefici del succo di pomodoro : Buono, ma soprattutto sano: il succo di pomodoro è un valido alleato per tenere a bada Colesterolo e pressione alta. Lo svela una recente ricerca pubblicata sulla rivista Food Science Nutrition, che ancora una volta mette in luce gli enormi benefici di questo alimento. Il succo di pomodoro – rigorosamente non salato – ha infatti effetti benefici sul cuore, riducendo la pressione sanguigna e il livello di Colesterolo LDL. Tutto merito ...

Meteo : irrompe l'alta Pressione africana - oggi arrivano i primi 30°C anche al sud : l'alta pressione delle Azzorre giunto ad inizio settimana sul Mediterraneo centro-occidentale sta assumendo connotati sempre più africani grazie allo spostamento della sua radice dall'oceano verso...

Meteo : alta Pressione sub-tropicale in rinforzo - ma ancora locali forti temporali in giornata : Splende il Sole stamattina su quasi tutta Italia, tutto grazie al rinforzo dell'alta pressione delle Azzorre che, finalmente, si è decisa a riconquistare il Mediterraneo dopo una lunga assenza. La...

Meteo : la settimana si apre con residui temporali. L'alta Pressione incombe! : La presenza di una saccatura di aria fresca tra sud Italia e Balcani sta causando non pochi problemi sulle regioni meridionali, dove i temporali pomeridiani hanno causato disagi e anche danni...

Alta Pressione in rinforzo ma con qualche disturbo : Ben trovati amici come vediamo dal satellite l’Alta Pressione delle Azzorre è in rinforzo sulla nostra penisola. Al sud italia invece una debole bassa Pressione in esaurimento mantiene dell’instabilità pomeridiana. Da notare invece ad ovest una pronfonda dePressione atlantica che nel corso della prossima settimana guadagnerà campo prima fra Francia e Spagna e poi si avvicinerà al Nord italia con qualche episodio temporalesco ...

Previsioni Meteo : Italia tra alta Pressione e temporali - ancora instabilita' domani e nel week-end : Questo storico mese di maggio sta ormai giungendo al termine senza aver mai mostrato alcun cenno d'estate ma addirittura riproponendo un paio di incursioni da pieno inverno. Le continue perturbazioni...

Alta Pressione con l’Estate Meteorologica : La fase instabile che ha caratterizzato parte di questa primavera sta giungendo al termine, a partire da giovedì 30 maggio avremo una graduale rimonta dell’Alta Pressione che garantirà un inizio di giugno con tempo più stabile e un progressivo aumento delle temperature. Ma partiamo per gradi, l’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre si spingerà verso l’Europa orientale andandosi a collegare con un’altra Alta ...