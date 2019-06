Lettera all’Ue | Moscovici | “Non si discuta su regole” Conte | “Ddl assestamento

Conte annuncia di avere pronta la Lettera di risposta all’Ue : IN ITALIA Conte annuncia di avere pronta la lettera di risposta all’Ue. “Vogliamo rispettare il Patto di stabilità”, ha detto il premier intervenendo al forum dell’Ansa riguardo alla procedura d’infrazione proposta dalla Commissione europea contro l’Italia: “Non vogliamo rinunciare a offrire un c

Laura Castelli (M5s) si difende : “Non ho diffuso io la Lettera di Tria all’Ue” : La viceministra dell'Economia, Laura Castelli, intervistata da Fanpage.it assicura di non essere stata lei a far trapelare la lettera che il ministro Giovanni Tria stava per inviare alla Commissione europea in risposta alla richiesta di chiarimenti sulla possibile procedura d'infrazione sul debito italiano.Continua a leggere

Lettera all’Ue - Procura di Roma apre un fascicolo dopo la denuncia di Tria per divulgazione di atti secretati : La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alla denuncia presentata dal ministro dell’Economia Giovanni Tria sulla diffusione, avvenuta nei giorni scorsi, di una bozza della Lettera di risposta del capo del dicastero alla richiesta di spiegazioni da parte della Commissione europea sull’evoluzione del debito italiano. Il procedimento è al momento contro ignoti. Nella denuncia si ipotizzavano i reati divulgazione di ...

Spread Btp/Bund apre a 290 dopo Lettera di risposta dell’Italia all’Ue. Il 5 giugno decisione su procedura di infrazione : La lettera di risposta dell’Italia all’Unione europea condiziona l’avvio di scambi sui mercati, con lo Spread tra Btp e Bund che apre in rialzo rispetto alla scorsa settimana. Il differenziale di rendimento tra il decennale italiano e tedesco, che venerdì aveva chiuso a 287 punti base, si allarga a 290 punti base, dopo aver toccato un massimo di 292 punti. Il rendimento del Btp si attesta così al 2,68%. Primi scorci di giugno ...

Tria e la Lettera all’Ue : «Danni al negoziato. Quel testo era provvisorio - Castelli non doveva averlo» : L’ira del ministro dell’Economia per la bozza trapelata e poi smentita: «Abbiamo depositato una denuncia alla Procura e avviato un’indagine interna»

Dopo il giallo e le smentite del Mef - Tria invia la Lettera all’Ue : saltano i tagli al welfare : Economia stagnante, spread che vola fino a quota 293, con i titoli a breve termine che quasi fanno peggio della Grecia, borse in tensione soprattutto per l’annuncio di Donald Trump di una nuova `guerra dei dazi´, stavolta con il Messico. È in questa cornice già di per sé preoccupante che in Italia si consuma un vero e proprio `giallo´ sulla rispost...

Di chi è la «manina» dietro la Lettera di Tria all’Ue? La Lega accusa i 5 Stelle : «Così il governo è finito» : Accuse tra gli alleati. Il capo del governo Conte: «Faremo anche verifiche giudiziali». E annuncia un discorso agli italiani per il prossimo lunedì

Giallo sulla Lettera all’Ue - il Mef smentisce le anticipazioni : non ancora inviata : La lettera di risposta che il governo deve inviare entro questa sera in risposta alla missiva inviata da Bruxelles mercoledì diventa un caso: il Tesoro afferma in una nota che la lettera del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, in risposta alla Commissione europea sui rilievi sui conti pubblici non è ancora stata inviata a Bruxelles. «Il Mef - si...

La Lettera di Tria all’Ue : “Tagli a spese welfare”. Ma Di Maio : “Rdc e quota 100 non si toccano” : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, annuncia un taglio di "spesa per le nuove politiche in materia di welfare", con riferimento a reddito di cittadinanza e quota 100, nella lettera di risposta alla Commissione europea. Ma Di Maio replica duramente: "La lettera preparata dal ministro Tria con la Lega? Il M5s non ne sa nulla, non ce ne siamo occupati noi, non è stata condivisa con noi. Sicuramente noi non tagliamo le spese sociali, né ...

La Lettera del governo all’Ue : ridurremo spese welfare. Di Maio : non so nulla : "Dal lato della spesa, il governo sta avviando una nuova revisione della spesa. Riteniamo che sara' possibile ridurre le proiezioni di spesa per le nuove politiche in materia di welfare nel periodo 2020-2022". E' questo uno dei passaggi della lettera che verra' inviata alla commissione europea. La lettera e' stata preparata ieri durante il vertice che il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha avuto con gli 'sherpa' economici del partito di via ...