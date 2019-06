La natura fa bene a corpo e mente: bastano 120 minuti a settimana per stare meglio (Di giovedì 20 giugno 2019) La natura ci fa stare bene sia di testa, sia di corpo e bastano 120 minuti a settimana per sentirci meglio. Questa è la conclusione a cui sono arrivati gli scienziati che hanno analizzato i dati riguardati 20.000 persone. Trascorrere almeno due ore alla settimana in natura può aiutare il nostro stato di salute e benessere, questo è quanto sostengono i ricercatori della University of Exeter. Vediamo insieme come la natura sia in grado di farci stare meglio e dunque perché dobbiamo fare il possibile per preservarla. Ecco cosa c’è da sapere sui benefici della natura. (Di giovedì 20 giugno 2019) Laci fasia di testa, sia di120per sentirci. Questa è la conclusione a cui sono arrivati gli scienziati che hanno analizzato i dati riguardati 20.000 persone. Trascorrere almeno due ore allainpuò aiutare il nostro stato di salute essere, questo è quanto sostengono i ricercatori della University of Exeter. Vediamo insieme come lasia in grado di farcie dunque perché dobbiamo fare il possibile per preservarla. Ecco cosa c’è da sapere suifici della

Per giungere a questa conclusione, gli scienziati hanno utilizzato i dati provenienti da quasi 20.000 persone in Inghilterra e hanno scoperto che non importa se i 120 minuti sono stati vissuti nel corso di una singola visita o con visite più brevi, inoltre la soglia di 120 minuti è valida sia per gli uomini che per le donne, gli anziani e i giovani, per coloro che vivono in aree sia ricche che povere, e anche per persone con malattie o disabilità di lunga durata: insomma, la natura fa bene a tutti.