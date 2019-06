Il futuro di Diawara è legato a Manolas Ma il guineano ha diverse alternative

ilnapolista

(Di giovedì 20 giugno 2019) E’ molto discusso, negli ultimi giorni, ildi. Ilsembraalla trattativa per l’acquisto didalla Roma, nella quale si pensa ad un’operazione di finanza creativa. Certo è che non fatica a trovare un mercato, anche se dopo quelli che il Corriere dello Sport definisce “tre anni in chiaroscuro”.è giovanissimo, ha solo 22 anni, eppure ha già esperienza da vendere, con le sue 124 presenze da professionista. Se non dovesse rientrare nell’affare, potrebbe andare al Milan. Solo due giorni fa i suoi agenti hanno incontrato la dirigenza rossonera per valutare l’affare e l’incontro è andato molto bene, a detta dei protagonisti, che ne hanno annunciati di nuovi per le prossime settimane, segno che il dialogo è stato aperto. Maè apprezzato anche all’estero. In Premier League, ad esempio, ...

napolista : Il futuro di Diawara è legato a Manolas. Ma per il guineano ci sono scenari aperti con il Milan e anche in Premier… - ilmionapoli : Calciomercato Napoli, in uscita Diawara e Rog. Premier e Serie A nel futuro dei due calciatori - NCN_it : DIAWARA, ADDIO AL NAPOLI: FUTURO IN PREMIER PER IL GUINEANO? #Diawara #Napoli #addio #futuro #PremierLeague… -