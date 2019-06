Ciclismo | Alessandro De Marchi | “A caccia di tappe al Tour Nibali? Può pensare al podio

Ciclismo - 9° Trofeo Corri per la Mamma 2019 : Alessandro Covi profeta in patria nella sua Taino : Il varesino Alessandro Covi vince a braccia alzate nel 9° Trofeo Corri per la Mamma e 9° Trofeo Giuseppe Giucolsi a.m. – 5a Coppa dei Laghi Trofeo Almar, gara nazionale per Elite e Under 23 che si è disputata ieri a Taino (VA), organizzata dalla Cycling Sport Promotion. Dietro di lui il trentino Samuele Zambelli (Iseo Rime Carnovali) e il giovane laziale Martin Marcellusi (Velo Racing Palazzago) sul terzo gradino del podio. La giornata parte con ...