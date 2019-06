Cassazione | nel momento del travaglio il feto è una persona con tutti i diritti

Cassazione : nel travaglio il feto è già persona | Se muore è omicidio colposo : L'ostetrica negligente che provoca la morte del feto risponderebbe dunque di omicidio colposo e non di aborto colposo

Ornella Muti condannata per tentata truffa e falso in Cassazione : La celebre attrice romana Ornella Muti è stata condannata con sentenza definitiva in Cassazione a 6 mesi di reclusione ed al pagamento di una multa di 500 euro per tentata truffa e falso, Essendo stata condannata ad una pena inferiore a 2 anni di carcere verrà considerata la sospensione condizionale della pena, in aggiunta è stata condannata al pagamento di una provvisionale pari a 30 mila euro al Teatro Verdi di Pordenone. La sentenza della ...

Cassazione : "Nel negare l'asilo a un migrante i giudici devono provare che non è in pericolo" : Il caso di un pakistano, Alì S., che ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione contro un sezione della Commissione prefettizia di Lecce e il Tribunale di Lecce, rischia di incidere notevolmente sulla concessione del diritto di asilo politico ai migranti, in controtendenza con quanto preteso, invece, dalla legge Salvini, che ha ristretto le maglie su questo tema.In pratica, Alì S. Si era visto negare il diritto di rimanere in Italia e con il ...

La Cassazione : "Per negare l'asilo a un migrante serve la prova che non corra pericoli nel suo Paese" : Basta con la stretta sulle richieste di asilo motivata, dai giudici di merito, sulla base di generiche "fonti internazionali" che attesterebbero l'assenza di conflitti nei paesi di provenienza dei migranti che chiedono di rimanere in Italia perché in patria la loro vita è a rischio. Lo chiede la Cassazione che esorta i magistrati a evitare "formule stereotipate" e a "specificare sulla scorta di quali fonti" abbiano acquisito ...

"L'Italia accolga i migranti gay - se nel loro Paese non sono protetti" - la decisione della Cassazione : Prima di negare lo status di rifugiati ai migranti che dichiarano di essere omosessuali e di rischiare la vita se rimpatriati a causa del loro orientamento sessuale, si deve accertare se nei Paesi d'origine non solo non ci siano leggi discriminatorie ma anche verificare che le autorità del luogo apprestino "adeguata tutela" per i gay, ad esempio se colpiti da "persecuzioni" di tipo familiare. Lo sottolinea la Cassazione che ha accolto il ...