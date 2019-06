«Toy Story 4» | la guida ai nuovi personaggi

vanityfair

(Di mercoledì 19 giugno 2019) ForkyGabby GabbyGiggle McDimplesDuke CaboomBunny e Ducky Le marionette maleficheBo PeepNon un capello bianco, ma un batuffolo di polvere: è questo il segno che fa capire a un giocattolo che il tempo passa, che la vecchiaia è ormai vicina. A ventiquattro anni dal primo film, Toy4 ci parla dell’impotenza, della paura di essere dimenticati in una scatola buia senza che nessun bambino voglia giocare con te. Woody non si rassegna, vuole fare di tutto per sentirsi utile e dimostrare di avere tutto sotto controllo. Quello che non prevede, però, è l’ingresso dicon ben altri pensieri per la testa. Forky, per esempio, new entry della squadra, non ha alcuna intenzione di lasciarsi stringere dalla piccola Bonnie, che lo ha creato utilizzando una forchetta di plastica e un paio di spaghi colorati a filo doppio. A lui interessa solo sgattaiolare via alla prima ...

repubblica : Toy Story 4, avventura on the road per Woody & Co. ricordando Frizzi [news aggiornata alle 18:12] - rtl1025 : ?? #ToyStory4, il primo senza Fabrizio #Frizzi, il ricordo dei colleghi - Ulire79_1111 : Io mi rifiuto di guardare toy story 4 in versione italiana... E non aggiungo altro..... Rabbrividisco al contrario.... -