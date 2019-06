Toti e Carfagna nuovi coordinatori FI

Marae Giovanni, con Antonio Tajani, coordineranno la riorganizzazione di Forza Italia in vista del congresso che si terrà entro l'anno, dove tutte le cariche saranno elettive. Così Berlusconi all'assemblea dei parlamentari di FI in Senato.Il Governatore ligure e la vicepresidente della Camera avranno la "responsabilità di coordinare l'organizzazione del partito sulla base delle mie indicazioni-recita la nota-e dovranno elaborare la proposta di modifica statutaria. Ma:"La rivoluzione non si fa con i board".(Di mercoledì 19 giugno 2019)