Tipologia A | Analisi Testo Maturità 2019 | tracce svolte | Ungaretti e Sciascia

ilsussidiario

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Prima Prova scritta dellaA:di uncon 'Porto Sepolto' e Leonardocon 'Un giorno della civetta'

eudaimouis : io alla mia maturità puntavo tutto sull’analisi del testo perché per 3 anni abbiamo fatto solo quelle, ma uscì Eco… - greenvroses : @cinnamonfalls Io l'anno scorso scelsi la tipologia A, non capisco tutto questo accanimento contro l'analisi del te… - giadanajarro : Non riesco a capire perché in molti snobbano o hanno paura di fare l'analisi del testo. Io l'anno scorso pur non co… -