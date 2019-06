Stupra due ragazzine | folla inferocita lo uccide | “Gli hanno fatto a pezzi i testicoli”

Studentessa Stuprata - caccia a due nigeriani : Tiziana Paolocci La quindicenne è stata ricoverata in ospedale. Uno degli stranieri avrebbe i capelli rasta Tornava da scuola in bicicletta, come ogni giorno. Ma lunedì alle 14.45 è stata violentata da due uomini di colore. Un incubo, quello vissuto da una ragazzina di quindici anni, che è stata stuprata a Bolzano lungo la passeggiata del fiume Isarco, nei pressi dello stadio Druso. La giovane è stata bloccata, spinta tra i cespugli ...

Bolzano - Stuprata 15enne/ Convocati e poi rilasciati due sospetti : Stupro Bolzano, una 15enne è stata violentata mentre tornava a casa da scuola: rilasciati i due uomini fermati, le ultime notizie.

Venduta per la droga e Stuprata! Presi due marocchini a Vicenza : Ingannata, tradita e Venduta a due marocchini per avere in cambio della droga: hashish e cocaina. È questo quanto accaduto a una 15enne di Trissino, in provincia di Vicenza. La sua amica, quella che riteneva essere per lei come una sorella maggiore, sarebbe alla base di questo scambio disumano. Lei è Elisa Faggion, 31enne. poi ci sono due marocchini: Zahir Es Sadouki, marocchino 28enne di San Bonifacio, Verona e Nadir El Fettach, ...

Viterbo - l’sms del padre a uno dei due Stupratori : «Riccà - butta il cellulare» : I tre filmati e le quattro foto di quelli che il gip di Viterbo descrive come «reiterati abusi sessuali» sarebbero stati condivisi con gli amici e il padre di Licci: «Riccardo butta il cellulare subito». Il giudice deciderà sulla scarcerazione entro 48 ore

Picchiata - Stuprata e filmata a Viterbo Arrestati due esponenti di Casapound : Un consigliere comunale e un militante di sono stati Arrestati per aver una donna italiana di 36 anni a . A quanto si apprende, il reato si è consumato in un circolo privato che, in quel momento, era ...

