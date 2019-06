Mondiali calcio a Qatar | Platini rilasciato da custodia cautelare

ilfogliettone

(Di mercoledì 19 giugno 2019) "Dovevo arrivare in libera testimonianza, invece sono arrivato in stato di fermo. Fa male, per tutto quello che posso pensare, tutto quello che ho fatto... fa male. Sono sempre stato sereno, perche' mi sono sempre sentito estraneo a qualsiasi fatto" di corruzione: cosi' Michel, uscendo questa notte dal commissariato, dopo 15 ore in stato di fermo per i presunti atti di corruzione nelle procedure d'assegnazione deidel 2022 al. "E' un caso vecchio, lo conoscete, mi sono sempre espresso in piena trasparenza su tutti i giornali, ecco tutto, adesso continua, fanno inchieste, cercano?", ha aggiunto, ribadendo: "Fa male. Si, fa male?".Quanto all'interrogatorio, "vista la quantita' di domande, poteva solo essere lungo. Mi hanno anche fatto domande sull'Euro 2016, la Coppa del Mondo in Russia, il Mondiale del, il Paris Saint-Germain, la Fifa...Ci sono stati ...

