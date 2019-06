Ligabue rivela | Il mio tour non sta andando come pensavo

ilgiornale

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Alessandro Zoppo Tornato a cantare dopo l’operazione alle corde vocali, il rocker di Correggio confessa sui social l’amarezza per la scarsa affluenza di pubblico Lucianonon nasconde una certa amarezza perstailnegli stadi italiani che l’ha visto tornare sul palco dopo tanti mesi. In un post affidato ai suoi account social, il rocker di Correggio ha ammesso che il numero di biglietti venduti è stato inferiore rispetto alle aspettative. “Ilè cominciato – scrive Liga su Facebook – e se da un lato è vero che in alcuni stadi, a questo giro, l’affluenza di pubblico è inferiore alle previsioni dell’agenzia, dall’altro è anche vero che l’altra sera a Bari è stato meraviglioso ritrovarvi con tutta quella energia e passione e bellezza che solo voi sapete sprigionare. Ne avevo bisogno visto che da un anno e mezzo non vi avevo davanti”.: ...