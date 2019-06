Inflazione | Confapi Padova | in un anno si è mangiata un mld di risparmi dei veneti 3

Inflazione : Confapi Padova - in un anno si è mangiata un mld di risparmi dei veneti (2) : (AdnKronos) - A questi numeri ne f anno da contraltare altri, quelli relativi agli impieghi “vivi”. L’andamento dei prestiti per classi dimensionali di impresa consente infatti di rilevare una tendenza positiva per le imprese con più di 20 addetti (+2,8%), ma, allo stesso tempo, la diminuzione dei pr

Inflazione : Confapi Padova - in un anno si è mangiata un mld di risparmi dei veneti : Padova, 19 giu. (AdnKronos) - Tenere i soldi parcheggiati in banca? Una scelta che non solo in genere non paga, ma che addirittura, spesso, costa. Eppure, a dispetto dei tassi zero che, negli ultimi anni, hanno determinato rendimenti nulli per i conti correnti, i risparmiatori italiani continuano a