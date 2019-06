Conte ha inviato la lettera all' UE

blogo

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Aggiornamento - Il Consiglio dei Ministri di questa sera, mercoledì 19 giugno 2019, è cominciato in ritardo ed è durato meno di un'ora. L'assestamento della legge di Bilancio è stato discusso, ma non ancora votato, mentre è stata approvata la nomina dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone come nuovo capo di stato maggiore della Marina. Approvato anche il disegno di legge 'Cantiere ambiente' che contiene "Disposizioni per il potenziamento e la velocizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio". Al termine del Cdm è stata diffusa la notizia secondo cui il Premieravrebbelaper scongiurare la procedura di infrazione agli Stati membri dell'Unione Europea, al Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker e al Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk.Le dichiarazioni diprima del CdmL'esecutivo di ...

