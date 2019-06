Allievi agenti | dirigenti o ricercatori | concorsi per migliaia di posti lavoro

Concorso Polizia di Stato 2019 - 1.515 Allievi agenti : come partecipare : Nuove assunzioni nelle Forze di Polizia: indetto il Concorso Polizia di Stato 2019, che vedrà l’assunzione di 1.515 Allievi Agenti selezionati tra i cittadini italiani nelle seguenti condizioni: Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno 6 mesi; Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in rafferma annuale; Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo al termine della ferma ...