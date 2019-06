Stati Uniti invieranno altri 1 000 militari in Medio Oriente | “Scopi difensivi” Ma il

Gli Stati Uniti manderanno altri mille soldati in Medio Oriente : A causa «dell'atteggiamento ostile» dell'Iran, ha detto il governo americano, e nel bel mezzo di una crisi preoccupante

Matteo Salvini - la vera ragione del viaggio negli Stati Uniti. Retroscena : altro passo verso il potere : La visita lampo di Matteo Salvini negli Stati Uniti cade in un momento di media tensione internazionale e di alta confusione politica in Italia. Il fronteggiamento militare tra Usa e Iran nel Golfo dell'Oman è l'ultimo segnale di un conflitto a bassa intensità destinato ad acuirsi. Washington sta g

Gli Stati Uniti hanno provato ad hackerare la rete elettrica russa : Il presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump e il presidente Russo Vladimir Putin alla conferenza di Helsinki del 2018. (Foto: Brendan Smialowski / AFP/Getty Images) Gli Stati Uniti hanno introdotto un malware di fabbricazione americana nei sistemi che gestiscono la rete elettrica nazionale russa. Così facendo, gli Usa hanno intensificato le incursioni digitali al fine – sembra – di dimostrare al presidente Putin come l’amministrazione Trump ...

Salvini : Italia vuole tornare a essere primo partner europeo degli Stati Uniti : Roma – “L’Italia vuole tornare ad essere il primo partner nel continente europeo per la piu’ grande democrazia occidentale non solo per interessi economici e commerciali ma anche per una comune visione del mondo e dei valori, del lavoro, della famiglia, dei diritti. Mentre altri Paesi hanno scelto altre vie noi ci siamo”. Lo dice il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini a Washington, incontrando i ...

Google Pixel 3a è lo smartphone più venduto su Amazon negli Stati Uniti : Da Amazon arriva una buona notizia per Google ed in particolare per Google Pixel 3a, uno degli ultimi smartphone lanciati dal colosso di Mountain View L'articolo Google Pixel 3a è lo smartphone più venduto su Amazon negli Stati Uniti proviene da TuttoAndroid.

Mondiale Femminile - tutto facile per gli Stati Uniti : tris al Cile [FOTO] : 1/22 AFP/LaPresse ...

L’udienza per decidere sull’estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti sarà a febbraio 2020 : Un tribunale britannico ha fissato per febbraio 2020 l’udienza per decidere se estradare negli Stati Uniti Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks arrestato il 12 aprile a Londra: la giudice Emma Arbuthnot ha fissato la prima data dell’udienza per il 25

Negli Stati Uniti si studia una legge contro i deep fake : (foto: bill_posters_uk/Instagram) La lotta ai deep fake arriva al Congresso americano. La deputata dei democratici Yvette Clarke ha presentato una proposta di legge per contrastare la disinformazione dovuta alla diffusione di contenuti video in cui si vedono persone vere fare (o dire) cose che non hanno mai fatto (o detto). Il deep fakes Accountability Act si compone di 25 pagine circa ma, come nota TechCrunch, si basa innanzitutto su due ...

Viaggi : i 10 motivi per cui Boston è la miglior città degli Stati Uniti [GALLERY] : Boston, in Massachusetts, si classifica costantemente tra le migliori città da visitare. Infatti, tutta l’area viene sempre più riconosciuta come un leader nazionale e persino globale dall’innovazione, agli investimenti, all’occupazione e a molto altro ancora. Oltre alla ben nota Maratona di Boston e al Fenway Park, ecco i 10 motivi principali che rendono Boston una delle migliori città degli Stati Uniti e del mondo. 1. Una città di ...

Gli Stati Uniti battono la Thailandia 13-0 e la partita diventa un caso di genere : Gli Stati Uniti battono la Thailandia per 13 a 0 e sul Mondiale di calcio femminile scoppia di nuovo la bufera. Il caso, oggi, è sia sul Corriere della Sera che su Repubblica. Le americane vengono accusate di aver infierito sulle avversarie celebrando in modo sguaiato ogni gol, di non avere avuto pietà e di aver privato di credibilità il calcio femminile. Emanuela Audisio, su Repubblica, riporta alcune delle critiche alla nazionale statunitense, ...

Video/ Stati Uniti Thailandia - 13-0 - : highlights e gol - USA a valanga : Video Stati Uniti Thailandia, 13-0,: highlights e gol della partita, valida per il secondo turno della fase a gironi dei Mondiali di calcio femminile 2019.

Casa Bianca : muore la quercia simbolo d’amicizia tra Francia e Stati Uniti : Il presidente francese Emmanuel Macron ha minimizzato la notizia della morte dell'”albero dell’amicizia” annunciando che ne invierà un’altra a Donald Trump, la quercia era stata piantata davanti alla Casa Bianca durante la sua visita nell’aprile del 2018. “Ne manderemo un altro, non è una tragedia – ha detto Macron all’emittente svizzera RTS – non trovate simboli dove non ce ne sono, il simbolo era il ...

Ai Mondiali femminili di calcio gli Stati Uniti hanno vinto 13-0 contro la Thailandia : Ai Mondiali di calcio femminili che si stanno disputando in Francia, la nazionale degli Stati Uniti ha vinto 13-0 contro la Thailandia: è la vittoria con più ampio margine nella storia della competizione. Gli Stati Uniti hanno segnato 3 gol

Calcio - Mondiali femminili : Stati Uniti-Thailandia 13-0. Goleada a stelle e strisce - Morgan segna 5 gol! : Arriva il record del mondo ai Mondiali di Calcio femminile: finisce infatti 13-0 la sfida del Girone F tra Stati Uniti e Thailandia. Mai in una rassegna iridata erano state messe a segno tante reti (11 il vecchio primato): mattatrice dell’incontro Morgan, autrice di cinque gol, si iscrivono a referto anche Lavelle e Mewis con una doppietta, Horan, Rapinoe, Pugh e Lloyd. Nel primo tempo subito una rete annullata a Morgan al 6′ per ...