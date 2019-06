Se lo studio dei nostri geni viene messo in difficoltà dal regolamento europeo sulla

Se lo studio dei geni viene messo in difficoltà dal regolamento europeo sulla privacy : (foto: youngvet via Getty Images) La genomica, lo studio del genoma di vasti campioni di popolazione sta aprendo le porte alla medicina di precisione per scoprire e trattare numerose malattie che oggi non hanno ancora una cura. Per ottenere risultati significativi, ad esempio per scoprire nuove mutazioni associate a un tumore o individuare tutti i sottotipi di Alzheimer, sono necessari moltissimi dati genetici, spesso di milioni di pazienti. La ...

Fan dei Marvel studios ha visto il film Avengers : Endgame al cinema per 110 volte! : Fan dei Marvel Studios ha visto al cinema il film “Avengers: Endgame” per 110 volte superando se stesso nel record precedente di 103 visioni! Fan della Marvel compra 110 biglietti per vedere Avengers 4… Visualizza questo post su Instagram ... Leggi tuttoFan dei Marvel Studios ha visto il film Avengers: Endgame al cinema per 110 volte!L'articolo Fan dei Marvel Studios ha visto il film Avengers: ...

Quentin Tarantino rivela qual è il suo film preferito dei Marvel studios! : Quentin Tarantino ha rivelato il suo film preferito targato Marvel Studios. quale potrebbe essere secondo te? Leggi l’articolo e scopri se hai indovinato… Quentin Tarantino, il regista di Kill Bill e Pulp Fiction è attualmente impegnato nella promozione di C’era una volta a Hollywood con protagonista Leonardo DiCaprio e, durante una recente intervista, ha rivelato il titolo del suo ... Leggi tuttoQuentin Tarantino rivela qual ...

Fan dei Marvel studios ha visto il film Avengers : Endgame al cinema per 110 volte! : Fan dei Marvel Studios ha visto al cinema il film “Avengers: Endgame” per 110 volte superando se stesso nel record precedente di 103 visioni! Fan della Marvel compra 110 biglietti per vedere Avengers 4… Visualizza questo post su Instagram ... Leggi tuttoFan dei Marvel Studios ha visto il film Avengers: Endgame al cinema per 110 volte!L'articolo Fan dei Marvel Studios ha visto il film Avengers: ...

Quentin Tarantino rivela qual è il suo film preferito dei Marvel studios! : Quentin Tarantino ha rivelato il suo film preferito targato Marvel Studios. quale potrebbe essere secondo te? Leggi l’articolo e scopri se hai indovinato… Quentin Tarantino, il regista di Kill Bill e Pulp Fiction è attualmente impegnato nella promozione di C’era una volta a Hollywood con protagonista Leonardo DiCaprio e, durante una recente intervista, ha rivelato il titolo del suo ... Leggi tuttoQuentin Tarantino rivela qual ...

Marvel studios : in programma un reboot dei Fantastici 4? : Marvel Studios – Secondo rumor i Fantastici 4 potrebbero tornare al cinema con un reboot. Il super gruppo creato da Kirby e Lee farà parte della famosa Fase Quattro del MCU? Ecco tutto quello che sappiamo al riguardo! Marvel Studios concentrati sul futuro. Cosa accadrà nel Marvel Cinematic Universe dopo Avengers: Endgame? Dopo il reboot del 2015 Fantastic ... Leggi tuttoMarvel Studios: in programma un reboot dei Fantastici 4?L'articolo ...

I segreti dei paesaggi “alieni” di Marte svelati da uno studio sulle dune : Analizzando lo spostamento di circa 500 dune su Marte, i ricercatori del Lunar and Planetary Laboratory della NASA e del SETI hanno mostrato come il paesaggio del Pianeta rosso si modifica sotto la spinta di processi molto diversi da quelli che si verificano sulla Terra. Ecco cosa è stato scoperto.Continua a leggere

Che tempo che fa - Heather Parisi arriva in studio e saluta con il pugno alzato : “Difendo i diritti dei diversi” : Heather Parisi, invitata a Che tempo che fa su Rai1 per celebrare i 40 anni della sua carriera, saluta il pubblico con il pugno alzato, di fronte a un divertito Fabio Fazio che con ironia ha richiesto di non ripetere il gesto. La showgirl ha subito commentato sorridendo: “Ma no, simboleggia la difesa dei diritti dei diversi”, riferendosi alle sue battaglie per i diritti Lgbt video Raiplay L'articolo Che tempo che fa, Heather Parisi arriva in ...

Etna - nuovo studio dei ricercatori Ingv : ricercatori dell'Ingv, su Etna: "Il sisma di dicembre potrebbe aver esaurito energia" a dirlo è un nuovo studio realizzato dagli scienziati

Verissimo : Pamela Prati torna in studio e mostra una foto di Mark Caltagirone e dei suoi figli : Pamela Prati ed Eliana Michelazzo a Cologno Monzese Pamela Prati è tornata. Dopo circa 20 minuti d’assenza, la sarda showgirl è tornata nello studio di Verissimo, che aveva abbandonato per chiamare Mark Caltagirone e – probabilmente – sfuggire al fuoco incrociato di domande di Silvia Toffanin. La chiamata non sarebbe però andata a buon fine. In compenso, rivela Dagospia, Pamela avrebbe mostrato una foto di Mark Caltagirone e ...

Tumori - l0 studio : scoperto legame tra rigidità dei tessuti e lipidi : Un’equilibrata rigidita’ dei tessuti e’ un elemento necessario al corretto funzionamento degli organi, condizione spesso compromessa in diverse patologie, come Tumori e fibrosi. I meccanismi molecolari responsabili della rigidita’ dei tessuti non sono ancora chiari, ma emerge l’importanza del metabolismo nella reazione delle cellule a sollecitazioni di natura meccanica. Grazie ai risultati di uno studio, pubblicati ...

Salute : lo studio - gli effetti dei social sulla vita degli adolescenti sono limitati : Gli effetti dei social media sulla vita degli adolescenti e sulla loro soddisfazione esistenziale sono limitati, probabilmente “minuscoli“, suggerisce uno studio condotto su 12.000 teenager del Regno Unito. A influire molto di più sono la famiglia, gli amici e la carriera scolastica, afferma il team di ricerca dell’Università di Oxford, secondo cui questa nuova indagine, pubblicata sulla rivista ‘Pnas’, è più ...

HCV - terapie efficaci in oltre 96% dei pazienti : presentati all’Istituto Superiore di Sanità i risultati dello studio : Sono stati presentati questa mattina, martedì 7 maggio, presso l’Istituto Superiore Sanità di Roma i risultati dello studio PITER (Piattaforma italiana per lo studio delle terapie dell’Epatite Virali) effettuato su pazienti con HCV durato cinque anni, un innovativo trattamento con i farmaci ad azione diretta anti-HCV. Sconfiggere l’Epatite C è davvero possibile La piattaforma PITER celebra infatti i suoi 5 anni di ...

studio PITER per vincere l’epatite C : le terapie eliminano il virus in oltre il 96% dei pazienti trattati : La Piattaforma italiana per lo Studio delle terapie dell’epatite Virali (PITER) celebra i suoi 5 anni di attività. E lo fa dimostrando che sconfiggere l’Epatite C è davvero possibile. Grazie a questo Studio è stato affermato dal Dott Stefano Vella, Direttore del Centro Nazionale per la Salute Globale dell’Istituto Superiore di Sanità, che “l’Italia ha raggiunto il primo target dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ...