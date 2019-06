Porsche | - 420 CV per la 718 Cayman GT4

quattroruote

(Di martedì 18 giugno 2019) La versione più sportiva coupé a motore centrale dellatorna sul mercato. Stiamo parlando della 718GT4, erede della precedenteGT4. La vettura, che al Nürburgring ha migliorato di oltre 10 secondi il tempo del modello uscente, sarà disponibile in Italia a partire da 81.576 euro.Il 4.0 aspirato da 420 CV. Laè tornata al classico sei cilindri aspirato per questa vettura, affidandosi a un'inedita variante del 4.0 litri proposto anche sulle altre GT della serie 911. Sul telaio della 718 questa unità eroga 420 CV e 420 Nm, con la coppia massima disponibile tra 5.000 e 6.800 giri, superando quindi di slancio i 385 CV del precedente 3.8. L'unica trasmissione disponibile è quella manuale sei marce (con supporti attivi) e il limitatore è posizionato a quota 8.000 giri, per una guida sportiva senza compromessi. La GT4 tocca i 304 km/h e passa da 0 a 100 km/h ...

