(Di martedì 18 giugno 2019) Al via domani ladella: mentre sul web si scatena il, ecco alcuni degli anniversari storici eletterarie e artistiche dell'anno in corso che potrebbero essere scelti dal Miur come argomenti per una delle 7del tema d'italiano dell'esame di Stato: dall'Infinito di Leopardi alla nascita di primo Levi, dalla caduta del Muro di Berlino al terremoto dell'Aquila.