L’incubo di Amira in Libano: “Molestie sessuali continue, ho paura di essere violentata”

(Di martedì 18 giugno 2019) In, le giovani profughe siriane vivono con ladiviolentate. Per evitare il pericolo di subire abusio sequestri, i genitori preferiscono non far uscire di casa le loro figlie o le danno in sposa quando sono ancora delle bambine. E' quanto emerge da un rapporto pubblicato dalla Ong Plan International in vista della Giornata mondiale del Rifugiato che si celebra il 20 giugno.