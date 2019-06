Il mago Mandrake si butta in un fiume con mani e piedi legati per imitare Houdini

Calcutta - scompare nel fiume 'mago Mandrake' l'illusionista che voleva imitare Houdini : Le autorità lo hanno ribadito con fermezza: finché il suo corpo non sarà ritrovato, non potrà essere dichiarato morto. Di certo, da ieri è stato dichiarato ufficialmente disperso perché il trucco con cui voleva mettersi in mostra non è riuscito e a Calcutta veniva risucchiato dalle acque del fiume Hoogly in cui si era fatto immergere con mani e piedi legati. 'Jadugar Mandrake' il mago Mandrake, questo il nome d'arte dell'illusionista Chanchal ...