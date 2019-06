Quando ho provato l'abito mi sono commossa! Il matrimonio di Eleonora Daniele

(Di martedì 18 giugno 2019)dopo 16 anni di fidanzamento si sposa ed ammette che ha piantohail suoda sposa. Non c'è due senza tre. Per la terza volta, 42 anni, annuncia le nozze. E, stavolta, assicura che andranno a compimento. Dopo 16 anni di fidanzamento (e sei di convivenza), la conduttrice Rai è infatti pronta a sposare l'imprenditore Giulio Tassoni. Il "sì", che in questi anni è stato rimandato a causa degli impegni professionali di lei, avverrà finalmente a settembre. Top secret la location, ma l'da sposa è già stato scelto.si era già detta pronta alle nozze nel 2014, poi nel 2016, ma la carriera in continua ascesa l'aveva costretta a rimandare il lieto evento. Questa volta, però, ci siamo. "A settembre mi sposo", ha raccontato a Il Fatto Quotidiano. "hol'- ha detto - una lacrimuccia è scesa".Già qualche tempo fa aveva confidato alcuni dettagli a proposito dell'evento, che sarà all'insegna della sobrietà: "Ci sposeremo in chiesa e io avrò l'con lo strascico. Vorrei che ci fossero le persone che amo di più. Odio la spettacolarizzazione."