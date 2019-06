Draghi pronto a dare nuovi stimoli all' economia se non migliora

huffingtonpost

(Di martedì 18 giugno 2019) La Bce è pronta a intervenire con “addizionali” se l’dovesse continuare a rallentare. “In assenza di unmento, al punto che sia minacciato il ritorno di un’inflazione sostenibile ai livelli desiderati, sarà necessario un ulteriore stimolo” ha detto il presidente Marioal simposio delle banche centrali a Sintra, in Portogallo.“Guardando in avanti, lo scenario dei rischi rimane negativo, e gli indicatori per i prossimi trimestri indicano una debolezza persistente. Non si sono dissipati quei rischi evidenti durante tutto lo scorso anno, in particolare i fattori geopolitici, la crescente minaccia del protezionismo e le vulnerabilità dei mercati emergenti” spiega, notando che “il trascinarsi dei rischi ha pesato sull’export, specie sull’industria ...

