Draghi annuncia altri stimoli per l’economia e fa arrabbiare Trump | “Svalutano l’euro sul

(Di martedì 18 giugno 2019) La partita è ancora tutta da giocare e i giocatori promettono di usare tutte le armi a disposizione. Il presidente della Banca centrale europea, Mario, lo ha detto in modo chiaro nel suo intervento al forum di Sintra: «Tutti gli strumenti possono essere ancora utilizzati seeuropea non mostrasse segni di miglioramento». Parole che...

