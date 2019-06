wired

(Di martedì 18 giugno 2019) (foto: K.C. Alfred via Getty Images) Perché i(ma anche i gatti) suscitano la nostra simpatia e la nostra tenerezza? A rispondere è anche la natura, che ha reso gli occhi – e dunque l’espressione – di questi animali via via, nei secoli, sempre più dolci e amorevoli, veri catalizzatori della nostra attenzione. Questo risultato è frutto di uno studio, coordinato dall’Università di Portsmouth che mostral’anatomia facciale deisia cambiata, migliaia di anni fa, favorendo una migliore comunicazione con l’essere umano, un compito in cui riescono benissimo. Lo studio ci aiuta a capire in che modo l’evoluzione dell’animale ha contribuito a renderlo il migliore amico dell’uomo. I risultati sono pubblicati su Proceedings of the National Academy of Sciences. Lo studio Gli autori hanno studiato l’anatomia e il comportamento del cane ...

MilanoCitExpo : Come è evoluto lo sguardo da cucciolo che ci fa amare i cani #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - iogiocopulito : ??I NUOVI RUOLI DEL CALCIO ?? Il calcio è cambiato ?? - Cultur_e : RT @Comunica_Media: ?? #LinkedIn: Come si è evoluto l'#advertising su questa piattaforma? ??Dalla #fondazione nel 2003 e primi annunci #B2B n… -