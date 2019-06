Bimba 11enne corriere dei narcos | la cocaina dentro lo zaino

ilgiornale

(Di martedì 18 giugno 2019) Claudio Carollo Iavevano nascosto lastatuine e quadretti votivi trasportati dal Perù da una minore non accompagnata, arrivata in Italia per raggiungere la mamma Due chili distatuine e quadretti sacri nellodi una bambina di 11 anni. Così iperuviani speravano di aggirare i controlli all'aeroporto di Malpensa per rifornire le piazze di spaccio di Pavia e Milano. Ma a monitorare i movimenti della droga purissima proveniente dal Perù erano già pronti gli agenti della Guardia di Finanza di Pavia che aspettavano al varco la minore non accompagnata, incosapevole di cosa stesse trasportando. La bambina stava raggiungendo la madre qui in Italia, secondo quanto ricostruito anche lei all'oscuro di tutto, ed è stata sfruttata comedella droga nascostacornici di immagini votive e una statuetta della Madonna. Da questo ...