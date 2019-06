Arrigo Sacchi presenta il suo libro e racconta il grande Milan | “Firmai il contratto in

" Arrigo Sacchi è fuso - mi fa pena". Raiola condannato per diffamazione - tutta "colpa" di Balotelli : diffamazione aggravata, Arrigo Sacchi vince la causa contro Mino Raiola : il 51enne procuratore sportivo è stato condannato attraverso un decreto penale del Gip del Tribunale di Ravenna. Secondo quanto riporta il Resto del Carlino, l'atto, notificato alcune settimane fa alla residenza nel Principato

Arrigo Sacchi : 'Sarri alla Juventus sarebbe una rivoluzione importante' : Ieri, Baku è stata palcoscenico della finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal, vinta con merito dai blues di Maurizio Sarri, il quale secondo varie indiscrezioni sarebbe in pole per raccogliere la pesante eredità di Massimiliano Allegri alla Juventus. L'ex tecnico dell'Empoli nelle ultime ore ha ricevuto anche i complimenti del Napoli, oltre al plauso di Arrigo Sacchi, il quale in un'intervista rilasciata a Radio Capital ha mostrato ...