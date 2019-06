Potassio per la pressione | a cosa serve e in quali cibi si trova

dilei

(Di lunedì 17 giugno 2019) Ilè un vero e proprio toccasana per la regolarità dei valori della. Questo minerale, come sottolineato da diversi studi (uno dei più recenti e importanti è stato svolto da un team dell’USC nel 2017), è in grado di prevenire l’ipertensione, un problema di salute globale che colpisce un miliardo di persone in tutto il mondo. Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’ipertensione è legata al 51% circa dei decessi per ictus. Per intervenire sui valori dellae abbassare il rischio che si alzi troppo, è importante agire sulla contrazione dei muscoli cardiaci,che ilpermette di fare. Dati alla mano, una sua presenza nella dieta (e una conseguente riduzione dell’apporto di sodio) è associata a unaarteriosa più bassa. Per quanto riguarda il fabbisogno di questo minerale, le linee guida ...

