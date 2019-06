Napoli | la camorra alza il tiro | bomba e cinquanta colpi di pistola | è notte di fuoco

Camorra : Dia Napoli sequestra 6 mln a esponente clan Mallardo : La Dia di Napoli ha eseguito un sequestro di beni per 6 milioni nei confronti di Crescenzo Esposito, ritenuto esponente del clan Mallardo

Napoli - appalti e camorra : 7 arresti : 10.40 I carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata hanno eseguito l'arresto di 7 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di concorso esterno in associazione mafiosa e concorso in estorsione con l'aggravante del metodo e delle finalità mafiose. Le indagini hanno fatto luce sugli interessi della criminalità negli appalti del comune torrese e sulle estorsioni alle imprese impegnate nei lavori pubblici. Eseguito nei confronti ...

Napoli - l'ultimo business della camorra : racket sulle bare dei cinesi morti : Mille euro per ogni salma che esce da Napoli, che passa per il porto, che entra in uno di quei container destinato a sbarcare in estremo oriente. Mille euro per ogni salma di un cinese morto,...

Camorra - 21 arresti a Napoli per droga ed estorsioni : Camorra, i Carabinieri della Compagnia di Napoli Bagnoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, hanno arrestato 21 persone per droga

Fuori pericolo la bimba ferita dalla camorra a Napoli : È Fuori pericolo la bambina di 4 anni ferita a Napoli il 3 maggio scorso in un agguato di camorra. La piccola Noemi S., che era stata colpita ai polmoni durante una sparatoria in piazza Nazionale, secondo il bollettino emesso dai medici dell'ospedale pediatrico Santobono "è sveglia, cosciente e si alimenta autonomamente. La bambina respira spontaneamente senza necessita di supporto di ossigeno". "I parametri vitali sono stabili e ...

Napoli - la camorra in ospedale : spari ad altezza d?uomo e il giallo di un'auto crivellata di colpi : Non doveva finire lì, non poteva finire con quei colpi di pistola alle gambe, come un «normale» regolamento di conti. Era necessario premere di nuovo il grilletto, questa...

Napoli : la camorra spara nell'ospedale Pellegrini - feriti due minorenni : Alle 2:10 di questa notte in pieno centro a Napoli un sicario con volto coperto da casco integrale ha fatto irruzione all'interno del vecchio ospedale Pellegrini e ha sparato almeno quattro volte, nel cortile della struttura ospedaliera, al cui interno c'era anche altra gente, soprattutto al pronto soccorso: proprio in questo luogo che il sicario ha ferito due minorenni di striscio. Sul fatto sta indagando l'Antimafia. Poco prima dell'agguato ...

Spari in ospedale a Napoli : la camorra tenta ?di uccidere un 22enne : Francesca Bernasconi Il ragazzo era stato ferito poco prima alle gambe, con un colpo di pistola Una notte di agguati a Napoli. Ieri, intorno alle 2, un 22enne pregiudicato è stato ferito in strada, ferito alle gambe da alcuni colpi di pistola. Recatosi all'ospedale Pellegrini, nel quartiere della Pignasecca, è stato nuovamente raggiunto da un uomo, armato di pistola e col volto coperto da un casco integrale, che ha sparato diversi ...

Napoli. La camorra spara nel piazzale dell’ospedale dei Pellegrini : Ancora fast west a Napoli. La camorra ha aperto il fuoco anche in ospedale. Nella notte alcuni ragazzi hanno portato

Braucci : “De Laurentiis non si limiti a denunciare - il Napoli può diventare modello anti camorra” : Maurizio Braucci non avrebbe bisogno di presentazioni. Scrittore e sceneggiatore napoletano. Autore de “Il mare guasto”, collaborò alla sceneggiatura di Gomorra di Matteo Garrone con il quale torna a scrivere nel 2012 per Reality. Promotore culturale, ha avviato laboratori e progetti in luoghi periferici e marginali come carceri e centri sociali (tra i quali il DAMM – Diego Armando Maradona Montesanto). È direttore ...

Scacco alla camorra - sgominato nuovo clan napoletano : 11 arresti tra Napoli e Salerno : I carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata e i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Salerno hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare emesse...

Napoli è piegata dalla camorra. Ma l’arresto del killer di Noemi ci insegna cosa sia la credibilità : Li avete visti bene nelle foto, nelle immagini dei Tg, i fratelli Armando e Antonio Del Re accusati a vario titolo di aver fatto quasi una strage in piazza Nazionale a Napoli dove è rimasta ferita la piccola Noemi di appena 4 anni? Lo studioso Cesare Lombroso ci avrebbe scritto un’enciclopedia. Guardateli bene negli occhi, fissateli. C’è un vuoto assoluto, il non essere nulla, l’assenza totale di una pur minima, residuale ...

Napoli : Furlan - 'serve alleanza tra istituzioni e cittadini contro camorra' : Roma, 10 mag. (AdnKronos) - "Il risveglio oggi della piccola Noemi a Napoli ci riempie tutti di speranza. Grazie ai medici ed al personale sanitario per la grande professionalità e responsabilità. E grazie alle forze dell’ordine che hanno arrestato il responsabile di quel crimine. Ma solo una grande