Il battesimo di Archie si terrà in un luogo speciale per il principe Harry e Meghan Markle

Svelati i dettagli del battesimo di Archie : previsto per luglio e la Regina non ci sarà : I dettagli del battesimo di Archie Mountbatten Windsor, figlio di Meghan Markle e di Harry, duchi di Sussex, sono stati Svelati. Tra tutti, uno fa più scalpore: la Regina Elisabetta II, grande assente, non presenziará al rito. La reale testolina di Archie verrà aspersa con acqua del fiume Giordano della Royal Lily Font fatta arrivare a Londra appositamente per l'evento. Allo stesso modo fu battezzata la madre, Meghan Markle, poco prima del ...