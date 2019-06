BOB DYLAN Rolling Thunder Revue | il docufilm di Martin Scorsese

Martin Scorsese & BOB DYLAN : il nuovo doc su Netflix dal 12 giugno. E uscirà anche il box : Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan story by Martin Scorsese ha una data d'uscita: arriverà su Netflix il 12 giugno, il giorno prima in alcune sale selezionate in giro per il mondo, tra cui New York e ...

BOB DYLAN visto da Scorsese : su Netflix il docufilm sulla storia del menestrello di Duluth : Netflix ha annunciato l'uscita del nuovo documentario su Bob Dyal diretto da Martin Scorsese. Come riporta Variety, Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story di Martin Scorsese - questo il titolo dell'opera in uscita il 12 giugno - sarà anticipato da una serie di spettacoli teatrali che andranno in scena in venti città l'11 giugno. Tra le città selezionate per gli spettacoli ci sono Londra, Parigi, Washington e anche ...

LETTURE/ "BOB DYLAN in Italia" - cento e un concerto - anche dal Papa - : cento e un concerto, anche davanti al Papa: un nuovo libro racconta tutte le esibizioni di Bob Dylan nel nostro Paese, ecco di cosa si tratta

BOB DYLAN sgrida i fan che fanno foto durante lo show : 'Suoniamo o ci mettiamo in posa?' : Molti artisti e musicisti non amano affatto farsi riprendere in pubblico durante i loro spettacoli e non gradiscono che il pubblico si distragga: per molti questo aspetto rappresenta una vera e propria ossessione, e non è un caso che si indispettiscano appena vedono cellulari intenti a scattare. Tra questi musicisti sicuramente possiamo annoverare il cantautore statunitense Bob Dylan, che, durante il concerto tenuto a Vienna lo scorso 16 aprile, ...