Bimbo di 4 anni muore annegato in piscina | dramma in vacanza | «è uscito mentre i genitori

Incidente stradale a Pontecchio di Sasso Marconi : morto Bimbo di 7 anni : Tragedia della strada nel Bolognese. Un bambino di sette anni è morto in un Incidente stradale a Pontecchio di Sasso

E' un miracolo! Bimbo di tre anni precipita dal 7° piano ma atterra tre metri più in basso : Tragedia sfiorata ieri in via Trento, nel quartiere San Pasquale di Bari, dove un bambino di appena tre anni è precipitato dal settimo piano di un palazzo. Il piccolo, approfittando di una breve distrazione della madre – in evidente stato di shock all’arrivo dei soccorritori del 118 – si è sporto dalla finestra, cadendo nel vuoto da un'altezza di oltre 21 metri. Il volo poteva finire nel peggiore dei modi ma evidentemente il Bimbo è stato molto ...

Catanzaro - Bimbo di tre anni cade dal quinto piano : “Non è in pericolo di vita. Salvato dai fili della biancheria” : I fili usati per stendere la biancheria hanno attutito la caduta del bambino volato dal quinto piano del palazzo in cui abita. È successo nel pomeriggio del 12 giugno a Catanzaro. Il bambino, che ha tre anni e mezzo, ha riportato fratture alle gambe ma non sarebbe in pericolo di vita: la tac a cui è stato sottoposto avrebbe dato esito negativo. Rimane comunque in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale ...

Incastrato dal figlio di 5 anni! 25enne uccisa dal fidanzato - il Bimbo mima il delitto : Maria Sestina Arcuri è morta dopo una caduta dalle scale. Per il Riesame le responsabilità del fidanzato Landolfi sono chiare. Il figlio di lui ha mimato la scena con un pelouche. È stato Andrea Landolfi a uccidere la fidanzata Maria Sestina Arcuri scaraventandola dalle scale di casa della nonna, a Ronciglione (Viterbo), la notte tra il 3 e il 4 febbraio scorso. Il Tribunale del Riesame di Roma non ha dubbi, l'uomo deve finire in carcere.-- Non ...

Come Alfredino e Julen : Bimbo di 3 anni rimane bloccato nel pozzo e muore in India : La vittima è un bimbo Indiano, Fatehvir Singh, che in quel pozzo ha compiuto i suoi tre anni il giorno prima di essere dichiarato morto. Il piccolo è rimasto in quel buco largo appena 23 centimetri per ben 110 ore e quando è stato tirato fuori, all'alba di martedì, per lui era ormai troppo tardi.

Bimbo di 6 anni scappa di casa per andare a scuola : ritrovato dai carabinieri in tangenziale : Si è svegliato all’alba, si è vestito da solo ed è uscito di casa per andare a scuola, malgrado l’anno scolastico sia appena finito. Un bambino di sei anni è stato rintracciato questa mattina da una pattuglia dei carabinieri di Carpi, nel Modenese, mentre camminava ai bordi della tangenziale Luosi, a Carpi. Il piccolo, avvicinato dai militari, ha raccontato di essere uscito mentre i genitori dormivano. ...