LIVE Motocross | GP Lettonia MXGP 2019 in DIRETTA | Tonus al comando davanti a Herlings e

(Di domenica 16 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione della gara – Cronaca qualifiche – Programma odierno -4′ Negli ultimi girista imprimendo un ritmo indiavolato ed ha accumulato un discreto margine di 3″ sue 5″ su Cairoli. -6′ Caduta di Jasikonis!! Il lettone stava dando tutto per raggiungere Febvre e Cairoli ed ora è solo 13°. Cairoli resiste e prova a difendere il podio dagli attacchi di Febvre! -7′ Jasikonis sta spingendo forte per raggiungere il gruppo in lotta per il podio capitanato da Cairoli. Gajser non molla e si riporta in sesta piazza. -9′ Gara estremamente equilibrata con otto piloti racchiusi in meno di 10″!prova ad allungare super gestire con tranquillità gli ultimi giri. -10′ Rischio incredibile per Febvre che rimane a lungo con la gomma posteriore impennata in ...

