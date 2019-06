Accoltella 28enne durante una lite | a Roma arrestato transessuale

Morto il 28enne egiziano Accoltellato a Monza dal suo coinquilino : Valentina Dardari Arrestato un uomo di 29 anni, anche lui egiziano, per omicidio volontario aggravato. Alla base del tragico gesto forse una banale lite È Morto il giovane egiziano di 28 anni che nella notte tra il 7 e l’8 maggio era stato accoltellato dal suo coinquilino, un 29enne che condivideva con lui e un altro connazionale l’appartamento sito in via Calatafimi, a Monza. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti alla base ...