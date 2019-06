Zanetti lancia scuola di calcio per aiutare i bambini della città vecchia di Taranto

agi

(Di sabato 15 giugno 2019) Unadiper combattere la devianza dei minori, offrire ai ragazzi un luogo di aggregazione che educhi al rispetto dei valorivita e contribuire così al recupero socialedi. Racchiude questi obiettivi il progetto di Javer Zanetti, argentino, oggi vice presidente dell'Inter ma storico capitanosquadra nerazzurra, attraverso la fondazione Pupi insieme a Sport4e Asddell'oratoriochiesa di San Giuseppe, oratorio che sarà il luogo. “Sembra lontano il tempo di quando abbiamo cominciato a parlare di questa idea con Dino Ruta, di Sport4, a parlare die di tutto quello che lui mi ha raccontato. Adesso - ha annunciato Zanetti - siamo ad un punto di partenza importante. Credo che possiamo fare tantissimo per tanti, per tanti giovani che vogliono avere un futuro ...

